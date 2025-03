Alam mo ba? Pagkatapos ng tubig, ang tsaa ang pinakamalawak na inumin sa mundo. Ang tsaa ay inihahain nang mainit, na may lemon, mint, at kung minsan ay asukal. Pinipili ng mga may klase na uminom ng tsaa sa kanilang pinky out. Nagtatampok ang teapot emoji ng ceramic teapot. Nag-iiba-iba ang kulay ng teapot batay sa kung aling emoji keyboard ang iyong ginagamit. Habang ang teapot ay isang tool na idinisenyo upang maghatid ng tsaa, ang ilang mga teapot ay gumagana din bilang mga kettle. Kapag kumukulo na ang mainit na tubig sa teapot may sipol na ibig sabihin ay handa na ang tubig para sa dahon ng tsaa. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tsaa, isang bagay na mainit, isang bagay na magarbong, o highclass. Halimbawa: Hindi ako makapaghintay na gamitin ang bago ko sa brunch party!

Keywords: inumin, teapot, tsaa

Codepoints: 1FAD6

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )