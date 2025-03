Questa emoji mette in mostra un classico bicchiere tumbler, solitamente utilizzato per bevande come whisky o scotch. Se abbinato a cubetti di ghiaccio, la bevanda diventa "on the rocks". Invia questo al tuo amico quando vuoi fare una sosta al bar, o al club, per un drink veloce dopo il lavoro.

Copia

Keywords: bicchiere, liquore, tumbler, whisky

Codepoints: 1F943

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )