Este emoji mostra um copo clássico, geralmente usado para bebidas como uísque ou uísque. Quando combinada com cubos de gelo, a bebida fica “on the rocks”. Envie isto para seu amigo quando quiser fazer uma parada no bar, ou no clube, para uma bebida rápida depois do trabalho.

Keywords: bebida, copo, drink, whisky

Codepoints: 1F943

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )