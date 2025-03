O emoji da caneca de cerveja mostra uma cerveja estilo âmbar com toneladas de espuma transbordando do topo da caneca. Pegue este emoji de caneca de cerveja quando estiver indo para o pub mais próximo para tomar uma bebida, tenha algo para comemorar ou convide amigos para irem com você em um bar.

Keywords: bar, caneca, caneca de cerveja, cerveja, chopp

Codepoints: 1F37A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )