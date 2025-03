Se você gosta de ramen japonês, pode colocar um bolo de peixe por cima. O bolo de peixe com emoji de redemoinho representa um Narutomaki, uma cobertura popular para o prato de macarrão asiático.

O emoji de bolo de peixe com redemoinho mostra um bolo de peixe branco redondo com um redemoinho rosa no meio. O bolo de peixe com emoji de redemoinho é frequentemente usado quando se fala sobre culinária asiática, como sushi, ramen e outros tipos de sopas de macarrão. Use este emoji quando desejar uma refeição do Extremo Oriente. Exemplo: Jodi e eu vamos comer ramen esta noite! 🍜🍥

