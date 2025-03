Lanches de inverno japoneses de peixe, ovo, rabanete e outros vegetais compõem o oden. Eles são servidos em um caldo dashi e podem vir como aperitivo ou entrada. Este emoji pode mostrar que você está saindo para uma refeição japonesa ou que quer um lanche. O oden neste palito parece ser bolinho de peixe e tofu.

Keywords: espetinho, frutos do mar, frutos do mar no espetinho, oden, restaurante

Codepoints: 1F362

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )