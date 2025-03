Ang mga meryenda sa taglamig ng Hapon na isda, itlog, labanos at iba pang gulay ay bumubuo sa oden. Hinahain ang mga ito sa sabaw ng dashi, at maaaring dumating bilang pampagana o entrée. Maaaring ipakita ng emoji na ito na lalabas ka para sa Japanese meal, o gusto mo ng meryenda. Ang oden sa stick na ito ay lumilitaw na mga fish ball at tofu.

Keywords: nakatuhog, oden, pagkain, tuhog

Codepoints: 1F362

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )