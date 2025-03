Ang bigas ay isang damo na gumagawa ng isa sa pinakamalawak na kinakain na mga pangunahing butil sa mundo. Ang domestic rice production ay nangangailangan ng baha o palay para sa pagtatanim. Ang tubig ay nagtatakda ng mga punla at nagdidilig sa pananim. Kapag hinog na, ang mga ulo ng binhi ay yumuko sa ilalim ng bigat ng mga buto, na inaani bilang palay. Ang emoji na ito ay may malawak na interpretasyon, na may ilang mga character na kahawig ng trigo o kahit na mga cattail reed.

Keywords: agrikultura, ani, bigas, bigkis ng palay, pagkain, palay

Codepoints: 1F33E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )