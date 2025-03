O arroz é uma gramínea que produz um dos grãos básicos mais consumidos no mundo. A produção de arroz domesticado requer um campo inundado ou arrozal para o cultivo. A água fixa as mudas e irriga a lavoura. Depois de maduras, as cabeças das sementes dobram-se sob o peso das sementes, que são colhidas como arroz. Este emoji tem uma interpretação ampla, com alguns caracteres que lembram trigo ou até caniços de taboa.

Copiar

Keywords: arroz, espiga, espiga de arroz, planta de arroz

Codepoints: 1F33E

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )