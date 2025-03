Ang ear of corn ay isang popular na pagpipilian para sa mga BBQ at holiday cookout. Ang ear of corn emoji ay nagpapakita ng isang tainga ng mais na may mga dilaw na butil at ang mga berdeng dahon ay binalatan pabalik. Ang tainga ng mais ay isang matamis at malusog na pagkain na karaniwang inihahain ng inihaw, o basang-basa sa mantikilya. Kung walang mantikilya, ang mais ay may maraming benepisyo sa kalusugan. Ito ay mayaman sa fiber, bitamina, at mineral. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa isang tainga ng mais, isang cookout, isang masustansyang pagkain o isang bagay na nauugnay sa mais, tulad ng cornmeal. Halimbawa: Tuwang-tuwa ako para sa pagluluto ng Linggo. Handa akong lagyan ng inihaw 🌽 ang mukha ko

Keywords: busal, busal ng mais, corn, halaman, mais

Codepoints: 1F33D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )