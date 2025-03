No puedes decir nada si no tienes boca. El emoji de cara sin boca se usa a menudo cuando alguien se queda sin palabras. También se usa cuando alguien siente que lo ignoran y no lo escuchan. Usa este emoji cuando estés sin palabras, solo, decepcionado o sientas que te ignoran. Un emoji que no puede hablar, responder o hacer preguntas... porque no tiene boca. O una bola de bolos amarilla de dos agujeros.