Vida universitária! Ou você se divertiu ou obteve um ótimo GPA. Se você fez os dois, deve estar mentindo. O emoji do aluno mostra a foto de uma pessoa usando um chapéu de formatura preto. O emoji do aluno vem em diferentes tons de pele e gêneros. Este emoji transmite uma sensação de ser inteligente e educado. Use este emoji quando estiver falando sobre alunos, educação, escolas, faculdade, universidade e cerimônias de formatura. Exemplo: Hip Hip Hooray! Jenny vai se formar no ano que vem 👩‍🎓

Keywords: aluno, estudante, graduando

Codepoints: 1F9D1 200D 1F393

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )