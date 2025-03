Questa emoji di bicicletta è mostrata in una serie di colori su tutti i dispositivi, ma non importa cosa questa bicicletta a due ruote ti porterà da A a B. Usa la bicicletta quando chatti con i tuoi amici all'aria aperta o con coloro a cui piace andare in bicicletta al lavoro per essere eco -friendly e ottenere esercizio naturale.

Keywords: bicicletta, veicolo

Codepoints: 1F6B2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )