Ang pataas na arrow na emoji ay isang naka-bold na puting dalawang-ulo na arrow na parehong nakaturo pataas at pababa sa isang patayong configuration. Ang arrow na ito ay ipinapakita sa isang gray na box na backdrop, at maaaring gamitin upang tumukoy sa isang bagay na parehong gumagalaw pataas at pababa, tulad ng elevator.

Kopya

Keywords: arrow, pababa, pataas, pataas-pababang arrow

Codepoints: 2195 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )