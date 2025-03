O emoji do banco mostra a localização física de um local onde se pode economizar ou sacar dinheiro, conforme indicado pelo cifrão. Use este emoji ao listar suas tarefas da semana e você só precisa depositar o dinheiro do aniversário.

Keywords: banco, prédio

Codepoints: 1F3E6

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )