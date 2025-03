Na sua marca, prepare-se, compre! Se o sinal de venda estiver ativo, as sacolas de compras estarão cheias. O emoji de sacola de compras é perfeito para quem gosta de comprar coisas novas. O emoji de sacolas de compras mostra duas sacolas de compras em forma de caixa com alças redondas. A cor das bolsas varia de acordo com o teclado emoji. Esse emoji é frequentemente usado para falar sobre compras, comprar novos itens como roupas e sapatos, ir às compras e liquidações. Exemplo: Este fim de semana vamos fazer compras! 🛍

Keywords: compras, sacolas, sacolas de compras, sacolas de shopping

Codepoints: 1F6CD FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )