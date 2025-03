O emoji do carrinho de compras é o emoji perfeito para usar quando se fala em ir ao supermercado para fazer compras. Também pode ser usado no contexto de produtos frescos quando combinado com alguns emojis de vegetais.

Copiar

Keywords: carrinho, carrinho de compras, compras, mercado

Codepoints: 1F6D2

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )