Querida, parece que seu guarda-roupa precisa de uma pequena atualização. O emoji de roupa de mulher mostra uma blusa feminina de manga curta. O estilo e a cor do emoji de roupas femininas variam de acordo com o teclado emoji. Este emoji é frequentemente usado quando se fala sobre moda feminina, compras, estilo, guarda-roupa, design de moda, alfaiataria e alterações. Use este emoji quando encontrar as roupas femininas mais fofas à venda e precisar verificar com seus amigos se eles querem comprar. Exemplo: Meninas, acho que tirei a sorte grande em 👚 vendas. Venha para o shopping agora!

Keywords: roupas, roupas femininas

Codepoints: 1F45A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )