Cariño, parece que a tu guardarropa le vendría bien una pequeña actualización. El emoji de ropa de mujer muestra una blusa de mujer de manga corta. El estilo y el color del emoji de la ropa de la mujer varían según el teclado emoji. Este emoji se usa a menudo cuando se habla de moda femenina, compras, estilo, guardarropa, diseño de moda, sastrería y arreglos. Use este emoji cuando haya encontrado la ropa de mujer más linda en oferta y necesite consultar con sus amigos para ver si quieren comprar. Ejemplo: chicas, creo que me he ganado el premio gordo en 👚 ventas. ¡Ven al centro comercial ahora!

Keywords: blusa, camisa, femenina, ropa, ropa de mujer

Codepoints: 1F45A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )