Sa iyong marka, maghanda, mamili! Kung ang tanda ng pagbebenta ay tapos na ang mga shopping bag ay puno na. Ang emoji ng shopping bag ay perpekto para sa isang taong gustong bumili ng mga bagong bagay. Ang emoji ng mga shopping bag ay nagpapakita ng dalawang shopping bag na hugis kahon na may mga bilog na hawakan. Iba-iba ang kulay ng mga bag batay sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag nagsasalita tungkol sa pamimili, pagbili ng mga bagong item tulad ng mga damit at sapatos, shopping spree, at pagbebenta. Halimbawa: Ngayong weekend, mamimili kami! 🛍

Keywords: bag, mga shopping bag, paper bag, shopping

Codepoints: 1F6CD FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )