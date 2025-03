Ang pitaka ay magarbong, pambabae, at maaaring may hawak na ilang napakahalagang bagay. Huwag kailanman tumingin sa loob ng isang pitaka nang hindi humihingi ng pahintulot. Ang purse emoji ay nagpapakita ng isang bag ng tela na may clasp sa itaas. Ang emoji na ito ay kahawig ng isang coin purse. Ginagamit ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang pera, isang bagay na mahalaga, mga barya, at fashion. Ang mga pitaka ay maaaring gumawa o makasira ng isang sangkap. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga pitaka, barya, pera, at istilo. Halimbawa: Gusto ko lang ang kay Donna 👛 Napakaganda nito.

Keywords: coin purse, pitaka, purse

Codepoints: 1F45B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )