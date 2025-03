Un sac à main est délicat, féminin et peut contenir des objets très précieux. Ne regardez jamais à l'intérieur d'un sac à main sans demander la permission. L'emoji du sac à main montre un sac en tissu avec un fermoir en haut. Cet emoji ressemble à un porte-monnaie. Cet emoji est utilisé pour parler d'argent, de quelque chose de précieux, de pièces de monnaie et de mode. Les sacs à main peuvent faire ou défaire une tenue. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de sacs à main, de pièces de monnaie, d'argent et de style. Exemple : J'adore Donna's 👛 C'est tellement fabuleux.

Keywords: monnaie, porte-monnaie, vêtements

Codepoints: 1F45B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )