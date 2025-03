Les porte-documents sont comme des sacs à main pour les hommes (ou les hommes d'affaires en général) et contiennent généralement des documents importants pour le travail ou l'école. Les porte-documents sont généralement portés par la génération plus âgée, car les jeunes préfèrent les sacs à dos. Cet emoji montre différents styles, allant d'un tissu marron ou d'un matériau semblable à du cuir et du métal, ce qui rend le contenu plus dangereux ou important.

Keywords: porte-documents

Codepoints: 1F4BC

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )