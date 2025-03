Ang chart na tumataas na may yen emoji ay isang puting line graph na nagte-trend up na may puting simbolo ng yen, lahat ay nasa berdeng square na background. Ang emoji na ito ay maaaring gamitin kapag ang iyong negosyo o ang iyong mga pamumuhunan ay gumagana nang maayos at lumalaki!

Keywords: graph, paglago, pagtaas, pataas na chart na may yen, pera, tsart, yen

Codepoints: 1F4B9

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )