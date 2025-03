Ce magasin est officiellement ouvert. L'emoji du bouton japonais "Open for Business" affiche un carré avec le symbole japonais blanc pour "travail" au milieu. La couleur de l'emoji varie selon le clavier emoji. L'emoji du bouton japonais "Open for Business" est lié aux magasins et aux établissements ouverts aux affaires, afin que les clients puissent dépenser de l'argent pour leurs produits et services. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un nouveau magasin ou d'une nouvelle entreprise officiellement ouverte. Exemple : le magasin de Jin est 🈺 . Allons vérifier.

Keywords: bouton ouvert pour affaires en japonais, japonais, ouvert pour affaires

Codepoints: 1F23A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )