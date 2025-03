Questa emoji è la parte "bacio" di "baci e abbracci" o "xxx", una forma abbreviata della parola quando viene scritta o scritta in altro modo. Poiché il marchio in questione è stato creato da un paio di labbra con rossetto rosso, questa emoticon può essere vista come civettuola o seducente. Invialo alla tua cotta dopo aver passato la giornata in giro o dopo le parole "Ti amo" per un effetto extra.

Keywords: bacio, impronta della bocca, labbra, romanticismo, segno delle labbra

Codepoints: 1F48B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )