Questa emoji è spesso usata in modo civettuolo, indicando baci e romanticismo, soprattutto a causa della sfumatura del rossetto. Le labbra sono ritratte come increspate, come se stessero per baciare qualcuno sulla guancia. In effetti, il contorno corrisponde molto da vicino all'emoji "Kiss Mark". Invia questa emoji alla tua cotta per mostrare il tuo interesse o semplicemente per flirtare. Puoi anche usarlo in modo platonico con amici e familiari, come un altro modo per dire "baci" o "ti amo!"

Copia

Keywords: bocca, corpo, faccia, labbra

Codepoints: 1F444

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )