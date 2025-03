Esse emoji costuma ser usado de forma paqueradora, indicando beijo e romance, principalmente por causa do tom do batom. Os lábios são retratados como franzidos, como se estivessem prestes a dar um beijo na bochecha de alguém. Na verdade, o contorno corresponde muito ao emoji “Kiss Mark”. Envie este emoji para sua paixão para mostrar seu interesse ou simplesmente paquerar. Você também pode usá-lo de maneira platônica com amigos e familiares, como apenas outra maneira de dizer “beijos” ou “te amo!”