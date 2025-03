Este emoji é perfeito quando você está flertando através do texto ou ao enviar um beijo de boa noite para seu neto. Realmente depende da situação e do destinatário. De qualquer forma, use este emoji quando quiser transmitir amor e afeição geral para a outra pessoa. Usado principalmente como uma forma de dizer “eu te amo”.

Copiar

Keywords: beijo, rosto, rosto mandando um beijo

Codepoints: 1F618

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )