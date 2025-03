Rosto sorridente com emoji de olhos sorridentes

Sorri com vontade. O emoji de rosto sorridente com olhos sorridentes leva seu rosto sorridente simples para o próximo nível. Os olhos sorridentes e as bochechas coradas significam a emoção de se apaixonar, gostar ou apreciar alguém. Esse emoji geralmente transmite uma sensação amigável ou gentil que você usaria com um bom amigo, colega de trabalho ou membro da família. Também pode ser usado com um outro significativo, embora não seja tão paquerador quanto outras opções de emoji. Exemplo: "Muito obrigado por ter vindo à minha festa de aniversário 😊, foi muito gentil da sua parte!"

Copiar

Keywords: olhos sorrindo, rosto, rosto sorridente com olhos sorridentes, rosto sorrindo, ruborizar

Codepoints: 1F60A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )