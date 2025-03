Cet emoji est souvent utilisé de manière flirteuse, indiquant le baiser et la romance, notamment à cause de la teinte du rouge à lèvres. Les lèvres sont dépeintes comme plissées, comme si elles étaient sur le point de piquer quelqu'un sur la joue. En fait, le contour correspond très étroitement à l'emoji "Kiss Mark". Envoyez cet emoji à votre béguin pour montrer votre intérêt ou simplement pour flirter. Vous pouvez également l'utiliser de manière platonique avec vos amis et votre famille, comme une autre façon de dire "bisous" ou "je t'aime !"

Keywords: bouche, corps, lèvres

Codepoints: 1F444

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )