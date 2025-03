L'emoji au visage boudeur représente un visage grimaçant et fronçant les sourcils de couleur rouge, par opposition à l'emoji au visage jaune en colère avec la même expression. Utilisez le visage boudeur lorsque vous vous sentez un peu enfantin et têtu et que vous voulez mettre le pied à terre pour gagner une dispute. Des points bonus si vous frappez du pied et remuez la lèvre inférieure.

Keywords: colère, énervé, furieux, visage, visage boudeur

Codepoints: 1F621

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )