¿Alguna vez has sentido que no tienes emociones, que no quieres elegir un bando o no? realmente tiene una reacción a algo? El emoji de cara neutral es para ti. Usa este emoji cuando quieras expresar un sentimiento neutral o incluso incómodo. Este emoji también se usa para expresar preocupación, frustración o un sentimiento de inquietud. Además, este emoji tiene la mejor cara de póquer. Una cara que no muestra ninguna emoción. ¿Qué se necesita para sacar una sonrisa de ti?