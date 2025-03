Ang emoji ng pout na mukha ay naglalarawan ng isang nakangiwi na nakasimangot na mukha na pula ang tono, taliwas sa dilaw na galit na emoji ng mukha na may parehong ekspresyon. Gamitin ang naka-pout na mukha kapag pakiramdam mo ay medyo bata at matigas ang ulo at gusto mong ibaba ang iyong paa upang manalo ng argumento. Mga puntos ng bonus kung tatatak mo ang iyong mga paa at manginig ang iyong ibabang labi.

Keywords: galit, mukha, nagngingitngit, nakasimangot, nakasimangot at nakakunot ang noo, namumula, poot

Codepoints: 1F621

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )