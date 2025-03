Ang emoji na ito ay ang "halik" na bahagi ng "yakap at halik" o "xxx," isang maikling anyo ng salita kapag na-text o kung hindi man ay nakasulat. Dahil ang markang pinag-uusapan ay ginawa mula sa isang pares ng labi na may suot na pulang kolorete, ang emoticon na ito ay makikita bilang malandi o mapang-akit. Ipadala ito sa iyong crush pagkatapos maghapong tumatambay o pagkatapos ng mga salitang "I love you" para sa dagdag na epekto.

Keywords: halik, labi, marka ng halik

Codepoints: 1F48B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )