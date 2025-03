Questa emoji è un'ottima scelta per una varietà di testi, a seconda dell'emozione o del messaggio che vuoi trasmettere. Spesso può essere usato quando si prende in giro qualcuno o si scherza con loro, proprio come quando i bambini fanno la linguaccia a qualcuno e lo prendono in giro. Può anche essere un ottimo modo per ritrarre la parola "delizioso" quando descrivi la cucina di qualcuno o un piatto che hai mangiato di recente in un ristorante. A volte, l'emoji della lingua può essere usata come allusione sessuale, per ovvie ragioni.

Keywords: corpo, faccia, lingua

Codepoints: 1F445

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )