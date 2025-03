Questo dente eccezionalmente bianco raffigura un molare, che sono denti grandi e piatti nella parte posteriore della bocca. Sviluppati nei mammiferi, questi denti sono usati per masticare o macinare il cibo. La superficie superiore del dente con la piccola ammaccatura è indicata come corona ed è fonte di preoccupazione per i dentisti, che controllano i denti per la placca, le cavità e la salute dello smalto. Altri emoji dei denti sono di un bianco più luminoso, più magri o più rotondi, ma ognuno raffigura la corona distintiva.

