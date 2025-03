L'emoji verde oliva si trova raramente e non è disponibile su tutte le piattaforme. Questa emoji può rappresentare una sola oliva e un ramoscello d'ulivo o un'oliva con un peperoncino. Usa il primo per parlare di guarnizioni per cocktail e il secondo come offerta di pace. I rami di ulivo possono anche essere usati per simboleggiare la pace.

Keywords: cibo, oliva

Codepoints: 1FAD2

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )