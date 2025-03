Non molti emoji sono noti principalmente per il loro uso come gergo. L'emoji delle ciliegie è più comunemente usata per dire che qualcosa è sexy o per riferirsi a parti intime. Mentre sono anche usati per mostrare il frutto stesso, o che è estate, l'uso principale è sicuramente quello di dire "fa caldo" usando meno parole.

Copia

Keywords: ciliegia, ciliegie, frutta

Codepoints: 1F352

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )