Votre famille est-elle heureuse ou un peu dysfonctionnelle ? Avez-vous une maman et un papa? Deux papas ? Deux mamans ? L'emoji familial vous couvre. L'emoji familial montre deux parents et un enfant ou plusieurs enfants. Il existe différentes options de genre pour les parents et les enfants. Cet emoji est utilisé pour décrire tout ce qui concerne la famille, y compris les réunions de famille, les vacances et les soirées jeux. Cela peut également être utilisé pour parler de la famille de quelqu'un. Exemple : « N'oubliez pas ! Jan, Mike et les enfants viennent ce week-end. 👨‍👩‍👧‍👦

Keywords: enfant, famille, mère, père

Codepoints: 1F46A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )