Ang rosette ay isang uri ng palamuti, na hinubog bilang isang pandekorasyon na bulaklak at may iba't ibang uri ng spring shade. Ang rosette ay madalas na matatagpuan sa tuktok ng isang award ribbon o isang regalo para sa pagkamit ng isang mahusay na tagumpay. Ang mga laso na ito ay iginagawad sa mga nanalo sa mga kumpetisyon o kaganapan. Ang rosette emoji ay nagpapakita ng isang pabilog na bulaklak na namumulaklak. Ang bulaklak na rosette ay regular na ibinibigay sa mga pagdiriwang na pista opisyal, tulad ng Araw ng mga Ina o Araw ng mga Puso, at kumakatawan sa pagmamahal at kaligayahan. Ang kulay ng rosette ay karaniwang puno ng orange tone na iba-iba batay sa emoji keyboard. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga dekorasyon, parangal, tagumpay, at bulaklak. Halimbawa: Ang pinto ay pinalamutian ng napakaraming 🏵 . Napakaganda nito.

Kopya

Keywords: bulaklak, disenyo, halaman, rosette

Codepoints: 1F3F5 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )