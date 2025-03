Sapevi che indossare un nastro rosa aumenta la consapevolezza del cancro al seno? L'emoji del nastro promemoria è l'immagine di un nastro che viene indossato per mostrare sostegno a una causa o aumentare la consapevolezza su un problema, un gruppo o una malattia. Il colore dell'emoji del promemoria varia in base alla tastiera delle emoji. Diversi colori del nastro vengono indossati per rappresentare il supporto per cause diverse. Il nastro rosa è spesso indossato per sostenere la ricerca sul cancro al seno, il verde è indossato per aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale, il giallo è indossato per mostrare sostegno all'esercito e alle truppe e un nastro viola è spesso indossato per essere solidale con le vittime di violenza domestica violenza. Esempio: non dimenticare mai i tuoi eroi caduti durante la seconda guerra mondiale🎗.

Keywords: festa, festeggiamenti, fiocco, nastro, nodo

Codepoints: 1F397 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )