As zebras não são apenas cavalos com listras; eles são uma espécie diferente. Você sabia que cada zebra tem um padrão diferente de listras, assim como os humanos têm diferentes impressões digitais? Este animal africano é popular e você pode vê-lo em um safári, em uma área de conversa ou no zoológico. O emoji de zebra mostra uma zebra com listras brancas e pretas apoiada nas quatro patas. Use este emoji ao falar sobre algo relacionado a zebras, vida selvagem africana, natureza e passeios. Você também pode usar este emoji para descrever algo ou alguém que é único. Exemplo: As zebras devem estar no zoológico amanhã 🦓.

Keywords: animal, listra, zebra

Codepoints: 1F993

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )