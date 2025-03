Ibuka ang iyong mga pakpak at lumipad tulad ng isang paru-paro. Alam mo ba? Ang isang butterfly ay nagsisimula bilang isang uod, nabubuhay sa bahagi ng buhay nito sa isang cocoon at nagiging isang magandang butterfly. Ang Butterfly emoji ay ganoon lang; isang magandang paruparo, na may malalaking pakpak na nakabuka. Ang kulay at detalye ay naiiba sa pagitan ng mga platform ngunit kadalasan ay nasa iba't ibang kulay ng orange at asul. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang kagandahan at pagbabago.