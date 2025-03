Este emoji mostra uma tartaruga verde simples, com a cor e os detalhes do casco variando entre as plataformas. Envie este emoji para seus amigos para dizer a eles que você ganhou um novo animal de estimação recentemente ou em tom sarcástico, informando que eles estão se movendo tão rápido quanto uma tartaruga.

Copiar

Keywords: animal, tartaruga

Codepoints: 1F422

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )