Wow! Iyon ay isang bullseye. Ang direktang hit ay nangangahulugan na ang target ay natamaan sa unang pagsubok. Ang direktang hit na emoji ay nagpapakita ng isang pabilog na target na may pula at puting mga guhit na may nakatutok na parang dart na bagay sa gitna. Ang estilo at kulay ng emoji ay nag-iiba-iba batay sa emoji keyboard. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang pagtama ng target gamit ang dart, missle, palakol, o bow at arrow. Magagamit din ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang pag-abot sa target sa trabaho o layunin sa buhay sa unang pagsubok. Halimbawa: Si Jenny ay nakakuha ng bullseye Wow ang galing niya!

Keywords: bullseye, dart, target

Codepoints: 1F3AF

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )