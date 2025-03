Aussi connu sous le nom de football (presque partout sauf en Amérique), le football est un sport apprécié par les hommes et les femmes du monde entier. Cet emoji de ballon de football est destiné à tous ceux qui aiment ou veulent pratiquer ce sport de course et de coups de pied. Il pourrait également être utilisé pour communiquer l'idée de "mamans du football".

Keywords: balle, ballon de football, football, sport

Codepoints: 26BD

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )