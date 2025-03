Coup de poing, uppercut, jab et blocage. La boxe est un sport de compétition qui demande beaucoup de contacts physiques et de coups de poing au visage. L'emoji gant de boxe montre un gant de boxe rouge. Ce sport de contact physique est connu pour causer des traumatismes crâniens comme des commotions cérébrales et des anévrismes cérébraux. Ce sport n'est pas pour les âmes sensibles et peut être fatal. La plupart des boxeurs ont des gants, un protège-dents et rien d'autre ne les protège. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'un combat, de boxe ou de quelqu'un qui est vraiment dur. Exemple : Jeff va monter sur le ring avec Allan dimanche 🥊

Keywords: boxe, gant, gant de boxe, sport

Codepoints: 1F94A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )