Ang berdeng mansanas na emoji ay naglalarawan sa sikat na uri ng mansanas, si Granny Smith. Ito ay madaling matukoy na prutas, na may matingkad na berde o dilaw na kulay ng balat at may kakaibang maasim na lasa, kumpara sa Fuji o Honey Crisp na mansanas, na matamis na matamis. Ang mga berdeng mansanas ay kadalasang ginagamit sa mga pie at mahusay na ipinares sa pulot, para sa paglubog.

Kopya

Keywords: apple, berde, berdeng mansanas, halaman, prutas

Codepoints: 1F34F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )