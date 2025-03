Ang orange citrus emoji na ito ay handang balatan, paghihiwalayin, at kainin ng punong-puno ng bag. Ang tangerine emoji ay mukhang isang bilog na orange na prutas na may nakalabas na dahon sa itaas. Maraming tao ang gumagamit ng emoji na ito para kumatawan sa tangerine at orange...sa pangkalahatan, matagal na silang magkakapatid sa prutas. Madalas ding nauugnay ang emoji na ito sa mga cocktail tulad ng mga mimosa na nangangailangan ng orange juice, o mga estado tulad ng Florida na gumagawa ng maraming orange.

Halimbawa: “Stacy, sa Friday kami nagmimosas!!🍊

Keywords: dalanghita, halaman, orange, prutas

Codepoints: 1F34A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )